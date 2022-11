Calciomercato Milan – Ziyech e Aouar ora, Okafor a giugno? Su Leao …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 26 novembre 2022, in particolare per quanto concerne il calciomercato. Tra 'rumors' - plausibili o meno - e trattative reali, in molti associano i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara a molteplici nomi. Quel che è certo è che tra gennaio e giugno 2023 il Diavolo cambierà in parte pelle. Vediamo, dunque, le news più interessanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.