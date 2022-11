Quotidiani sportivi, le prime pagine: Neymar KO, oggi in campo Messi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 26 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 26 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio rimediato da Neymar nel finale di Brasile-Serbia 2-0: lesione ai legamenti della caviglia per 'O Ney', i suoi Mondiali potrebbero essere già finiti. Claudio Ranieri, ad ogni modo, vede la 'Seleção' di Titê favorita per la conquista del titolo in Qatar. Oggi in campo, alle ore 20:00, l'Argentina di Lionel Messi contro il Messico: gara da vincere ad ogni costo, per la 'Selección' di Lionel Scaloni, pena l'eliminazione dal torneo. Gasato l'Iran per la vittoria 'last minute' contro il Galles, mentre per Alberto Zaccheroni il Giappone, dopo la vittoria sulla Germania, può stupire ancora. Si parla, poi, anche del calciomercato di Inter e Milan. I nerazzurri vogliono Yunus Musah (Valencia) subito e Giorgio Scalvini (Atalanta) in estate; i rossoneri puntano Hakim Ziyech (Chelsea) e Houssem Aouar (Olympique Lione).

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 26 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista in esclusiva a Claudio Caniggia, ex attaccante di Hellas Verona, Atalanta e Roma, che invoca Lionel Messi a non tradire l'Argentina, questa sera, alle ore 20:00, impegnata nella sfida contro il Messico. L'Albiceleste deve vincere per forza per non essere eliminata dai Mondiali. Giocheranno ancora Ángel Di María e Lautaro Martínez con la 'Pulce', partirà dalla panchina Paulo Dybala. Ieri bene il Senegal, che ha battuto (3-1) ed eliminato i padroni di casa del Qatar, poi pareggio tra Olanda ed Ecuador (1-1) e tra Inghilterra e U.S.A. (0-0). Gli Stati Uniti d'America, ora, dovranno battere l'Iran per passare il turno. Oggi pomeriggio alle ore 17:00 c'è in programma c'è Francia-Danimarca: in campo il milanista Olivier Giroud e l'ex interista Christian Eriksen. Il Brasile è in ansia, invece, per l'infortunio alla caviglia di Neymar. Già polemiche all'interno della Serbia per le condizioni fisiche di Dušan Vlahović.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 26 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus nel prossimo calciomercato di gennaio. Proposta all'Atalanta un'operazione in prestito con diritto di riscatto per Joakim Mæhle. In ballo anche Wilfried Singo (Torino) e Emil Holm (Spezia). Danilo k.o. con il Brasile per un problema alla caviglia. Sia Titê sia Massimiliano Allegri in ansia. Si parla, poi, del tentativo del Torino di strappare N'Bala Nzola allo Spezia: per l'attaccante è pronto un contratto triennale. 0-0 ieri sera tra Inghilterra e U.S.A., mentre oggi il programma dei Mondiali in Qatar prevede altri quattro incontri. Alle ore 11:00 spazio a Tunisia-Australia; quindi, alle ore 14:00, c'è Polonia-Arabia Saudita con il campo lo juventino Arkadiusz Milik. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, ecco Francia-Danimarca con Theo Hernández, Adrien Rabiot e Olivier Giroud da una parte, Simon Kjær dall'altra. Per concludere, alle ore 20:00, si disputerà Argentina-Messico, con Lionel Messi e Ángel Di María che vogliono vincere nel nome di Diego Armando Maradona.