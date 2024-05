CALCIOMERCATO MILAN

Concorrenza e costi elevati spaventano i rossoneri

Che, se dovesse prendere Thiago Motta come allenatore, avrebbe un alleato in più nella corsa all'olandese. Ma ne avrebbe uno in meno se, in bianconero, dovesse restare Dušan Vlahović. Zirkzee e il serbo, infatti, non potrebbero coesistere nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Motta.