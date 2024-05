Il problema, piuttosto, è la richiesta di stipendio che avanza Guirassy per lasciare Stoccarda in estate. Chiede una cifra da top player, alla luce dei 30 gol segnati e (anche) del costo basso per il suo cartellino. Si parla di almeno 5 milioni di euro netti a stagione: un importo che, per esempio, i club di Premier League non si farebbero problemi a sborsare. In Italia, e al Milan, per budget e problemi di spogliatoio invece è più complicato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maignan a rischio cessione: i nomi sul taccuino di Moncada >>>