Calciomercato Milan – Zirkzee non è un obiettivo? Ecco il motivo

Il Milan ha lavorato molto nelle ultime sessioni di calciomercato , portando a casa tantissimi giocatori. I rossoneri, però, per molti, non sono riusciti nel colpo finale: la punta, un ruolo fondamentale, resta ancora leggermente scoperto alle spalle di Giroud. Per questo l'obiettivo primario della dirigenza del Milan sarà quello di trovare il giusto attaccante. Uno dei nomi recentemente accostato ai rossoneri è quello di Joshua Zirkzee , punta centrale del Bologna. Ecco alcune novità sul rossoblù.

Calciomercato Milan, non si valuta Zirkzee?

Come riportato da calciomercato.com il giocatore piacerebbe al club rossonero ma oggi non sarebbe un obiettivo per un motivo chiaro: il Diavolo considererebbe Zirkzee come più trequartista/esterno offensivo che attaccante centrale vero e proprio. Il che lo porterebbe ad essere fin troppo simile a Noah Okafor nella testa della dirigenza del Milan. I rossoneri, comunque, dovranno cercare la giusta punta nelle prossime sessione di calciomercato.