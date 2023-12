Calciomercato Milan – Zirkzee rimane un obiettivo concreto per giugno

In questa prima parte della stagione in Serie A ci sono state diverse sorprese e tra queste la più interessante è sicuramente il Bologna. Sotto la guida tecnica di Thiago Motta, ma con una rosa non all'altezza delle big del campionato, i rossoblù sono quinti in classifica, a pari merito con la Roma di José Mourinho. E ora sognano la Champions League, anche se la strada è ancora lunga. Uno dei talenti più cristallini dei felsinei è sicuramente Joshua Zirkzee.