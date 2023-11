Calciomercato Milan – Zirkzee non si muove a gennaio: arriva l’annuncio

Il Milan avrebbe messo nel mirino Joshua Zirkzee per il prossimo calciomercato invernale. La rivelazione del Bologna, infatti, sarebbe uno dei profili preferiti dalla dirigenza rossonero per l'attacco. Lui, però, non si dovrebbe muovere a gennaio e ad annunciarlo è stato Marco Di Vaio, direttore sportivo dei rossoblù, in un'intervista esclusiva concessa a 'TMW' e che uscirà integralmente nelle giornata di domani. Ecco, dunque, le sue parole.