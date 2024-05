Calciomercato Milan - Attacco, piace da impazzire Zirkzee — Zirkzee, come confermato da Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è 'arbitro del suo destino'. Può decidere se restare, se andare via e, eventualmente, anche per quale altra società firmare. Per il Milan, avere dunque in mano il gradimento del giocatore è già tanta roba.

Non sarà facile strapparlo alla concorrenza, in Italia in particolare della Juventus e in Inghilterra dell'Arsenal. Ma il Milan ha tre motivi per sperare di poter acquistare Zirkzee nell'imminente calciomercato estivo. Il primo è da ricercare nel fatto che i rossoneri, per il dopo Giroud, hanno le 'mani libere' in termini di investimento. Mentre, per esempio, la Juve deve decidere se puntare grosso su di lui - come acquisto top del 2024 - o sul connazionale Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta.

Il giocatore adesso preferirebbe restare in Serie A — Il secondo è che il ragazzo, in questa fase della sua carriera, predilige restare in Serie A, campionato che ha iniziato a conoscere bene, anziché tentare subito l'approdo in Premier League. Nel Milan, poi, che lo metterebbe al centro del suo progetto tattico e gli che gli darebbe la possibilità di vivere da protagonista le notti magiche di 'San Siro' in Champions League.

Il terzo motivo potrebbe averlo indotto, infine, secondo la 'rosea' Ronald Koeman, Commissario Tecnico dell'Olanda. Il quale lo ha escluso (almeno per ora ...) dai convocati per gli Europei in Germania. Con le attenzioni dei top club all'estero che, quindi, potrebbero giocoforza spostarsi su altri obiettivi, lasciando al Diavolo la strada libera per Zirkzee. LEGGI ANCHE: Milan, un calciomercato da 100 milioni: ecco chi può arrivare in rossonero >>>