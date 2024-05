Sabato sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Salernitana e sarà l'ultimo atto della stagione 2023-2024: a quel punto, in casa rossonera, sarà davvero tempo di pensare unicamente al nuovo allenatore ed alla sessione estiva di calciomercato. I dirigenti sono già al lavoro, sotto traccia, da qualche tempo. Sia per la sostituzione di Stefano Pioli in panchina, sia per allestire una squadra ancora più competitiva per l'anno venturo.