Edon Zhegrova , calciatore del Lille , ha riasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Alessandro Schiavone , giornalista del 'The Sun' e di 'gianlucadimarzio.com', soffermandosi anche sul Milan e sul suo possibile futuro in Italia. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan - Zhegrova un'idea? Lui intanto si espone così sul futuro e strizza l'occhio

Su Lille-Juventus: "Penso che come squadra il Lille abbia fatto davvero una grande partita, fu questa la chiave. Poi io voglio sempre aiutare la squadra con un assist o facendo gol. La Juventus è un club gigante con grandi giocatori. Abbiamo visto oggi (martedi ndr) quant'è forte come squadra. Penso che alla fine il pareggio sia stato il risultato giusto contro una squadra fortissima come la Juventus. A volte dipende da come si mette la partita. Quando l'avversario domina il possesso palla tu devi essere compatto e difendere bene. A volte non ci puoi fare niente. Cabal è un bel giocatore, però contro di lui mi sono sentito a mio agio".