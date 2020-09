Calciomercato Milan – Zero offerte per Duarte: dovrebbe rimanere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Léo Duarte, difensore brasiliano classe 1996 prelevato un anno fa dal Flamengo per 11 milioni di euro, non dovrebbe partire. Il numero 43, pertanto, dovrebbe proseguire la sua avventura con la maglia del Milan.

Duarte resterà: Serginho ha incontrato il club

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Ieri, infatti, a ‘Casa Milan‘, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha incontrato l’ex terzino sinistro rossonero Serginho, oggi intermediario di calciomercato e vicino alla scuderia di Alessandro Lucci.

Nessuna offerta pervenuta per il brasiliano Duarte

Proprio con il ‘Concorde‘ è stato fatto un punto della situazione di Duarte. Dal summit è emersa la concreta possibilità che il ragazzo possa rimanere in rossonero. Di offerte concrete, per il centrale sudamericano, non ne sono arrivate e probabilmente non ne arriveranno.

Duarte non può partire anche per via dell’emergenza infortuni

Oltretutto, un’eventuale partenza di Duarte ora lascerebbe scoperta la difesa del Milan, che deve già rinunciare ad Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio infortunati. LE ULTIME DI MERCATO SUL POSSIBILE ARRIVO DI NIKOLA MILENKOVIĆ >>>