Calciomercato Milan – Zenit su Vlasic, ma Diavolo tranquillo. Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic potrebbe essere il trequartista dei rossoneri per il post Hakan Calhanoglu

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, acquisterà un trequartista oltre a Brahim Díaz. Il nome di Nikola Vlasic è sempre molto attuale, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nonostante il CSKA Mosca, che detiene il cartellino del nazionale croato, lo valuti non meno di 30 milioni di euro.

Vlasic, reduce dagli Europei con la Croazia, ha iniziato ad allenarsi con la squadra moscovita in vista dell'imminente inizio del campionato russo. Ma è chiaro, per la 'rosea', come lui guardi all'ipotesi di trasferirsi al Milan con grande attenzione. Sinora, tra l'altro, non sono arrivate né al giocatore né al CSKA altre proposte allettanti che possano mettere in difficoltà le aspettative rossonere.

Si sarebbe rifatto vivo lo Zenit, ma la rivalità con il club di Mosca impedisce, di fatto, la chiusura di un'eventuale operazione di mercato per Vlasic. Che aspetta il Milan. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, tengono la soluzione Vlasic per la trequarti in caldo, pur senza affrettare i tempi.

Magari le richieste del CSKA, tra qualche giorno, per la vendita del suo centrocampista offensivo saranno più basse ed alla portata. Milan, settimana chiave per il rinnovo di Kessié: le ultime >>>