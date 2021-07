Calciomercato Milan – Vlasic si è allenato quest’oggi con il CSKA Mosca

Le ultime sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic torna ad allenarsi con il CSKA Mosca. I rossoneri continuano essere interessati

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato prenderà un nuovo trequartista, ha in Nikola Vlasic una delle idee per colmare il vuoto lasciato dall'addio di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter. In Russia qualche giorno fa hanno dato praticamente per certo la chiusura dell'affare, ma in realtà c'è ancora da lavorare per vedere il croato vestire la maglia rossonera.