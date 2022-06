Calciomercato Milan – Attesa per Zaniolo: la Roma chiede 60 milioni

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan: i rossoneri ne parleranno con la Roma durante i dialoghi per Alessandro Florenzi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo, obiettivo dei rossoneri come rinforzo sulla trequarti. Il Diavolo ne parlerà con la Roma, club proprietario del cartellino del talento italiano classe 1999, in occasione dei dialoghi per il riscatto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi.

La situazione Zaniolo, ad ogni modo, è complicata. Per la Roma il calciatore non è incedibile, ma la valutazione del numero 22 giallorosso, autore del gol che ha deciso la finale di Conference League contro il Feyenoord, non è inferiore a 60 milioni di euro. A quelle cifre Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, non arrivano e non intendono arrivare.

Secondo il quotidiano torinese, il Milan non potrà fare altro che attendere e capire se la Juventus, altro club interessato a Zaniolo, farà un'offensiva concreta per il giocatore toscano. La pista, infatti, sembra essere tornata calda per i bianconeri viste le difficoltà riscontrate nell'arrivare a mettere le mani su Ángel Di María.

Zaniolo, dal canto suo, in questo calciomercato estivo preferirebbe rimanere in Italia. Quindi Milan e Juventus restano favoriti nella corsa alle sue prestazioni rispetto alle società di Premier League che hanno chiesto informazioni alla Roma. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>