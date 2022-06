Calciomercato Milan – Florenzi, chiesto lo sconto per il riscatto

Alessandro Florenzi verso la conferma nel Milan per il calciomercato estivo. Il Diavolo, però, cerca di abbassare la cifra pattuita nel 2021

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato anche sulla situazione di Alessandro Florenzi, classe 1991, che, attualmente, si trova in rossonero in prestito dalla Roma. Pertanto, qualora il Milan volesse confermarlo anche negli anni a venire, dovrebbe riscattare il suo cartellino dal club giallorosso.

Il Milan vuole riscattare Florenzi a titolo definitivo, così come la Roma vuole cederlo una volta per tutte. C'è da fissare la data per un incontro tra i club, ma la volontà di entrambe le parti è chiara, così come quella del giocatore di restare alla corte di Stefano Pioli. Sulla cifra del riscatto, però, ci sarà da limare qualcosa.

Il diritto di riscatto del cartellino di Florenzi da parte del Milan in questo calciomercato estivo è di 4,5 milioni di euro. Il Diavolo punta, secondo il quotidiano torinese, ad ottenere uno sconto su tale importo visto che, nei fatti, è l'unica società interessata al giocatore. Uno sconto anche come sorta di ringraziamento per aver riportato in auge il terzino destro capitolino.

Florenzi, lo ha dimostrato anche in Nazionale, è tornato ad essere uno dei terzini più forte d'Italia. Quindi la Roma difficilmente ridurrà la cifra per il riscatto. Limarla, però, ci può stare. Vedremo quando arriverà l'ufficialità dell'operazione e a quali condizioni. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>