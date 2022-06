Calciomercato Milan – Zaniolo più lontano da Roma: pronto l’affondo

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma. Diavolo pronto a farsi sotto

Daniele Triolo

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad oggi è il Milan la pista di calciomercato più calda per Nicolò Zaniolo, classe 1999, attaccante esterno della Roma. Quando il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto tornerà dal Portogallo incontrerà nuovamente Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, per definire il futuro del talento dei capitolini.

La Roma, secondo il quotidiano romano, vuole fare cassa con la cessione di Zaniolo. Difficilmente, però, riuscirà ad arrivare a quei 50-60 milioni di euro che vorrebbe. Intanto il Milan si muove. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, avrebbe detto a Vigorelli che ancora non sa con precisione quale sarà il budget di calciomercato del Milan. E che per Zaniolo, dunque, non può ancora formulare un'offerta.

Il Diavolo, comunque, vorrebbe inserire un giocatore nella trattativa. I nomi di Alexis Saelemaekers ed Ante Rebić, però, non avrebbero suscitato grande entusiasmo dalle parti di Trigoria. La Roma vorrebbe solo contanti, poiché il sacrificio di Zaniolo, match-winner della finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana, servirebbe a finanziare l'acquisto dei calciatori che ha chiesto José Mourinho.

Il Milan, con il cambio proprietà, vorrebbe regalare a mister Stefano Pioli in questo calciomercato un talento come Zaniolo, che stimola tutto l'ambiente rossonero. Si ritiene che possa crescere ed esplodere come Rafael Leão. Oltretutto, il discorso avviato mesi fa dalla Roma per il rinnovo del contratto del suo numero 22 non è mai decollato. Oggi, per il 'CorSport', Zaniolo vorrebbe un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Per il quotidiano romano, la partenza di Zaniolo per il Milan non è certa: Mourinho gli scrive durante le vacanze per motivarlo, ma se la Roma non dovesse rinnovargli il contratto perderebbe peso in eventuali trattative. L'obiettivo principale dell'entourage di Zaniolo sarebbe prolungare soltanto fino al 2025, per poi avere più possibilità di scelta al termine della prossima annata, nell'estate 2023.

Una cosa è da evidenziare. La Roma, in caso di cessione di Zaniolo, dovrebbe riconoscere il 15% dell'incasso all'Inter, club da cui prelevò il ragazzo nell'affare Radja Nainggolan del 2018. Non è una cifra di poco conto: su 50 milioni di euro, per esempio, la Roma ne dovrebbe dare 7,5 ai nerazzurri. Nei giorni scorsi sondaggi dell'Olympique Lione e del West Ham, ma lui sarebbe intenzionato a restare in Serie A. Poi, sia i francesi sia gli inglesi non vanno oltre i 30 milioni di euro. Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>