Calciomercato Milan – Zaniolo, avanti con cautela e diplomazia

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan per questa estate. Si sta trattando con la Roma sul costo del cartellino. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Anche con l'avvento del fondo RedBird ai vertici del club rossonero, infatti, non cambia la filosofia del Diavolo. Sul mercato si punterà su giovani di prospettiva. Magari, rispetto al passato, di un livello un po' più alto e con esperienza nelle coppe per poter migliorare in Europa oltre che in Italia.

Nell'affare di calciomercato per Zaniolo il Milan, per la 'rosea', adopererà tutta la cautela e la diplomazia possibile. L'attaccante esterno della Nazionale Italiana, infatti, è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024 e, dalle parti di Trigoria, si parla sempre della possibilità che il calciatore rinnovi il suo contratto con i giallorossi. Così non fosse, ovvero in caso di mancato accordo, allora a quel punto il Milan sarebbe pronto ad inserirsi.

Certo, in una fase successiva bisognerebbe limare l'ampia distanza che c'è tra le parti sul costo del cartellino di Zaniolo. La Roma, infatti, chiede 65 milioni di euro, preferibilmente in contanti. Il Milan, al contrario, non è disposto ad andare sopra i 40 di valutazione complessiva, da scontare a 25 con l'inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione. Più Ante Rebić di Alexis Saelemaekers, che non avrebbe convinto i giallorossi e José Mourinho.

Nessun problema, eventualmente, per lo stipendio. Alla Roma Zaniolo percepisce 2,2 milioni di euro a stagione premi compresi. Il Diavolo non avrebbe difficoltà ad offrirgli un ingaggio superiore, ma nei parametri societari. Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>