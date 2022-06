Calciomercato Milan – Zaniolo, al momento nessuna novità sul suo futuro

Nicolò Zaniolo e un futuro ancora tutto da decidere. Dopo aver disputato una grande stagione culminata con il trionfo in Conference League , con tanto di gol-vittoria in finale contro il Feyenoord, il numero 22 giallorosso deciderà se proseguire o meno la sua avventura con la Roma.

Il classe 1999 è in scadenza di contratto nel 2024 e i club interessati all'ex Inter ed Entella di certo non mancano. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile tentativo da parte del Milan e della Juventus per Zaniolo , il quale aspetta anche una proposta di rinnovo da parte della Roma che, ad oggi, non è ancora arrivata.

Come avevamo già riportato un paio di giorni fa , la Roma valuta il calciatore circa 50 milioni di euro . Una cifra elevata, tanto che si è parlato di un inserimento di diverse contropartite (Pobega, Rebic e Saelemaekers) da parte del Milan nella trattativa per abbassare la cifra richiesta dal club capitolino.

In realtà non è esattamente così che stanno andando le cose. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, al momento la situazione che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo è ferma. Ad oggi, infatti, non si registrano passi in avanti compiuti né dal Milan né dalla Juventus per tentare di acquistare il classe 1999. Inoltre la Roma non avrebbe ancora avanzato una proposto di rinnovo, dunque la sensazione è che ci vorrà ancora un po' di tempo di qua che il suo futuro inizi a delinearsi.