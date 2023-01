“Zaniolo ha il Milan in testa”: ecco il parere di chi lo conosce bene

Nicolò Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth perché vuole il Milan. Ecco, dunque, gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di Trigoria e dintorni

Daniele Triolo

Milan e Roma, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, hanno trattato il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla corte di Stefano Pioli. Il Diavolo, per ragioni di bilancio, non è andato oltre, però, ad una proposta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 22 milioni di euro. I giallorossi, al contrario, avrebbero preso in esame la cessione di Zaniolo ai rossoneri esclusivamente a titolo definitivo. O, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro.

Milan-Zaniolo, per ora non si fa — Questo anche perché la Roma si faceva forte di una proposta molto importante da parte del Bournemouth, compagine che, attualmente, occupa la 18esima posizione nella Premier League. Le 'Cherries' hanno offerto per Zaniolo, al club di Dan Friedkin, ben 30 milioni di euro. Inoltre, 4 milioni di euro di bonus più il 10% su un'eventuale, futura rivendita dell'attaccante italiano classe 1999. Offerta, questa, che ha soddisfatto la società capitolina. Ma non il giocatore, che, cortesemente, ha declinato le avances degli inglesi.

"Zaniolo ha il Milan in testa, non è interessato ad altre destinazioni", ha commentato, oggi, Paolo Assogna, giornalista di 'Sky Sport' che frequenta abitualmente, così come Angelo Mangiante, il centro sportivo giallorosso di Trigoria. "Io credo che lui speri che a giugno, magari ad una cifra inferiore, i rossoneri si convincano a fare un investimento per portarlo a Milanello". Questo, a conti fatti, è uno dei due scenari possibili della vicenda Zaniolo.

In estate tutto riaperto — Il primo, infatti, è che ora il ragazzo resti nella Capitale fino a giugno per poi trasferirsi in rossonero, a un solo anno dalla scadenza di un contratto che non sarà rinnovato, alle condizioni volute da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il secondo scenario, più improbabile, invece, vedrebbe Roma e Milan riaprire ora i negoziati per Zaniolo. Con il Diavolo pronto a prenderlo anche 'last minute', anche per togliere un problema ai giallorossi. Ma sempre e solo in prestito con diritto di riscatto.