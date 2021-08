Calciomercato Milan – Willian verso il ritorno in Brasile: la situazione

Willian rischia di sfumare per il Milan in questo calciomercato? L'ex Chelsea vorrebbe tornare in Brasile e il suo agente è al lavoro

Riccardo Varotto

Nelle ultime ore, si è fatto il nome di Willian come colpo finale di questo calciomercato per il Milan. Il brasiliano però non convince molto la dirigenza rossonera, dato che è nella fase calante della sua carriera. Come riportato dal quotidiano Globo, l'ex Chelsea sarebbe stimolato dal tornare in Brasile.

Il suo agente, Kia Joorabchian, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di far si che ciò accada". Ma a cosa si riferisce? C'è una trattativa tra Willian e il Corinthians per riportare l'esterno in patria e con tutta probabilità l'affare andrà in porto.

Tramonta quindi definitivamente la pista Willian per il Milan, anche se in realtà non è mai stata considerata davvero dal club di Via Aldo Rossi. Ecco le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari.