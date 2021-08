Mercato Milan – Sky: “Proposto Willian, ma non convince. Per Bakayoko…”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: da Bakayoko, ormai ad un passo, a Willian, Faivre e Jesus Corona

Gianluca Di Marzio, dagli studi di 'Sky Sport', ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: da Bakayoko, ormai ad un passo, ai nomi nuovi Willian, Faivre e Jesus Corona: "Escluderei Bernardo Silva, proposto Willian ma non convince, come Sarabia. Rimane Jesus Corona, nonostante le difficoltà nella trattativa con il Porto. C’è il nome nuovo di Romain Faivre, ma su di lui anche Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach. Yacine Adli è un'operazione che procede, a prescindere dagli altri nomi, come abbiamo detto ieri sera. Domani, invece, si spera di chiudere per Bakayoko. Le cifre finali dovrebbero essere di 500mila euro per il prestito e 20 milioni per il riscatto". Milan, le parole dell'agente di Adli >>>