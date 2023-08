Il Milan starebbe facendo un tentativo per Willian José, attaccante del Betis Siviglia, data la trattativa saltata per Mehdi Taremi

Sfumata definitivamente l'ipotesi Mehdi Taremi , con tanto di comunicato ufficiale da parte di 'Porto Canal', il Milan si starebbe guardando intorno per provare ad individuare un nuovo nome per l'attacco. E l'ultima idea, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' sarebbe Willian José .

L'attaccante del Betis Siviglia, che ha un contratto in scadenza nel 2026, era già stato accostato alla Roma. Per il Milan non sembra essere un affare semplice da mettere a segno, ma il Diavolo un tentativo lo starebbe comunque facendo. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>