Calciomercato Milan – La Lazio sonda Wieffer del Feyenoord: le ultime

La Lazio fa un tentativo per Wieffer del Feyenoord, ex obiettivo di calciomercato del Milan, ecco i dettagli dell'operazione blitz di Lotito

In queste ultime settimane precedenti all'avvio del campionato non si parla di altro che di trattative su vari giocatori. Infatti il calciomercato italiano non dorme mai come dimostrato dal Milan, ma ora c'è anche la Lazio che sta cercando dei colpi da mettere a segno.