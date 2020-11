Calciomercato Milan – Weigl sostituto di Kondogbia al Valencia? Le ultime

Calciomercato Milan, le ultime su Weigl

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi il nome di Julian Weigl è stato accostato con insistenza al Milan. Non solo i rossoneri sull’ex Borussia Dortmund, anche l’Inter ha mostrato interesse per un derby di mercato che poterebbe accendersi presto. Tra i due litiganti, però, spesso il terzo gode. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com‘ il Valencia ha in agenda un incontro proprio con il centrocampista tedesco, destinato come possibile sostituto di Geoffrey Kondogbia, trasferitosi all’Atletico Madrid. Il Benfica, suo club di appartenenza, non vorrebbe cedere un giocatore preso soltanto 11 mesi fa. Per questo motivo avanza l’ipotesi prestito. Non solo il difensore: ecco il piano di Paolo Maldini per il mercato >>>