Calciomercato Milan – Walz: incontro con l’agente per chiudere l’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Vasco Walz, classe 2004, centrocampista del Borussia Dortmund Under 17, è in arrivo in rossonero

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan, da settimane, ha intensificato i contatti per prendere Vasco Walz, classe 2004, dal Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, di origini italiane, è stato infatti promosso dalle analisi tecniche il Milan compie su tutti i giovani profili che monitora. Nelle prossime settimane è atteso un incontro con il suo agente, Hector Peris, per cercare di arrivare ad una conclusione della trattativa. Walz, capitano della Under 17 del BVB, si svincolerà il prossimo 30 giugno. Juventus, prima mossa per Donnarumma: le ultime di mercato >>>