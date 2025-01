Calciomercato Milan, Walker: manca un solo passo. Il punto

È in chiusura, come scrive 'Il Corriere dello Sport', la trattativa di calciomercato che coinvolge il Milan e il terzino Kyle Walker per il suo trasferimento a Milano dopo la conferma dell'addio al Manchester City. I contatti tra il Milan e Walker andrebbero avanti da giorni e si aspettava la decisione finale di Marcus Rashford. Secondo il regolamento Figc, d'altronde, il club rossonero potrà tesserare solo un calciatore britannico. Rashford, tra difficoltà economiche per l'ingaggio e tempistiche, sta sfumando e i rossoneri hanno virato con decisione per Kyle Walker.