Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Anche l’Inter piomba su Walker”

Derby di calciomercato tra Milan e Inter per Kyle Walker? Sembra che anche i nerazzurri siano interessati al difensore del Manchester City

Non soltanto il Milan sulle tracce di Kyle Walker, classe 1990, per questa sessione invernale di calciomercato: secondo quanto riferito, infatti, in Inghilterra dal 'Sun', sul difensore del Manchester City sarebbe piombata anche l'Inter.