'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Sergio Conceicao , nuovo allenatore del Milan , non sia andato proprio leggero con le sue dichiarazioni dopo la partita di 'San Siro' pareggiata 1-1 contro il Cagliari : una frenata brusca, inattesa, dopo l'entusiasmo generato dalla vittoria della Supercoppa Italiana .

Milan, Conceicao cerca le cause dei problemi rossoneri

"Il peggior primo tempo da quando alleno", l'opinione di Conceicao dopo Milan-Cagliari, con i rossoneri che continuano a buttarsi via in campionato e sembrano non essere in grado di risolvere il problema della mancanza di continuità. Ma come fa una squadra che batte Juventus e Inter in rimonta a fare fatica a sbloccare una gara in casa contro il Cagliari, facendosi per giunta riprendere una volta andata in vantaggio?