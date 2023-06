Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Walker vicino al Bayern Monaco”

Nelle scorse settimane, tra i tanti giocatori accostati al Milan , c'è stato anche Kyle Walker . Il terzino del Manchester City è un profilo di esperienza, ma pur sempre comodo ad una squadra in crescita come il Diavolo. Sia perché potrebbe dare tanto nello spogliatoio, sia perchè si tratterebbe di una riserva di lusso.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport Deutschland', però, Kyle Walker sarebbe molto vicino al Bayern Monaco. La trattativa sarebbe davvero in una fase molto avanzata, sebbene ancora non sia chiusa. Le parti in causa contano comunque di chiudere al più presto e un ruolo fondamentale lo avrebbe svolto il tecnico Thomas Tuchel. LEGGI ANCHE: Milan, concorrenza dalla Premier per l'obiettivo Guler >>>