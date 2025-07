Dusan Vlahovic strizza l'occhio al Milan per un possibile trasferimento in questo calciomercato: l'indizio social non lascia alcun dubbio

Fabio Barera Redattore 26 luglio - 21:31

Uno dei nomi caldi in casa Milan per l'attacco è quello di Dusan Vlahovic e nelle ultime ore è emerso un indizio sui social che fa davvero sognare i tifosi rossoneri. Il club rossonero, infatti, è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare in rosa Santiago Gimenez. È vero che c'è una sola competizione nella prossima stagione, ma avere un solo specialista a disposizione non è una buona mossa. Luka Jovic ha infatti lasciato da svincolato, mentre Francesco Camarda e Lorenzo Colombo sono stati mandati in prestito e non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Vlahovic lancia segnali: quell'indizio sui social ... —

Come detto uno dei profili caldi è quello di Dusan Vlahovic, che proprio nella giornata odierna ha strizzato l'occhio al club rossonero. Nelle ultime ore, infatti, i rossoneri sono scesi in campo contro il Liverpool ad Hong Kong, vincendo 4-2 grazie anche ad una bellissima rete in apertura di Rafael Leao. Proprio il portoghese ha pubblicato un post a riguardo sui propri profili social. Ed è spuntato il like dell'attaccante serbo. Un segnale non da poco, in un'epoca in cui i giocatori sanno quanto gli indizi social siano considerati.