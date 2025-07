Calciomercato Milan, Vlahovic: prima offerta pronta? Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano il lavoro in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da La Repubblica il Milan starebbe studiando la prima offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic, uno dei primi obiettivi del calciomercato rossonero per l'attaccato. Il Diavolo potrebbe offrire 18/20 milioni di euro: con una buonuscita dei bianconeri al giocatore, ci potrebbero essere tutte le condizioni per chiudere l'affare.