Calciomercato Milan – Vlahovic via solo in prestito: ecco chi lo vuole

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan è sulle tracce di Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo della Fiorentina autore di 8 gol e 2 assist in 35 gare tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione con i viola.

Qualora a Firenze arrivasse un altro centravanti (i ‘rumors‘ di calciomercato parlano dell’ex rossonero Krzysztof Piatek, oggi all’Hertha Berlino), Vlahovic potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023, Vlahovic è però considerato elemento importante per il futuro della Fiorentina. Ecco perché, in caso di separazione, si andrà verso una cessione con la formula del prestito e non a titolo definitivo.

Un’operazione che, di fatto, taglierebbe fuori il Milan dalla contesa. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Crotone ed il Sassuolo si sarebbero già fatte avanti per il prestito del numero 28 viola per la stagione 2020-2021. STOP NELLA TRATTATIVA TRA MILAN E FIORENTINA PER NIKOLA MILENKOVIC >>>