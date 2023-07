Calciomercato Milan – Il Villarreal spinge per Gabbia: chiusura vicina

Fino a questo momento il mercato del Milan si è concentrato prevalentemente sulle entrate, nonostante ci sia stata anche un'importante cessione, quella di Sandro Tonali al Newcastle. A questa si aggiunge anche la partenza di Marco Brescianini, direzione Frosinone, e di Daniel Maldini, in prestito all'Empoli. Ma sembra non essere finita qui e Matteo Gabbia potrebbe essere il prossimo a lasciare Milanello per trasferirsi al Villarreal.