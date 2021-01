Calciomercato Milan – Vice Theo, solo Viña e Nuno Mendes in corsa | News

Calciomercato Milan, occhio a Viña e Nuno Mendes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matias Viña, classe 1997, di proprietà del Palmeiras, e Nuno Mendes, classe 2002, dello Sporting Lisbona. Questi, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, gli unici due nomi rimasti sul taccuino del Milan come possibili acquisti nel ruolo di vice di Theo Hernández.

Giocatori di gamba, mancini e giovani, entrambi, tanto Viña quanto Nuno Mendes rientrano in pieno nei profili che, solitamente, ricercano Paolo Maldini e Frederic Massara per il Milan. Non sarebbero, però, da escludere ulteriori sorprese. Il calciomercato rossonero, al momento, è in stand-by. Ma, forse, durante questi giorni qualcosa si muoverà.

Maldini e Massara decideranno nei prossimi giorni se affondare o meno per un nuovo terzino sinistro. Anche in base all’esito che avrà il derby di Coppa Italia contro l’Inter. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>