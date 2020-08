Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: in lista anche Vlahovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto d’attacco in vista della stagione 2020-2021.

I rossoneri non cercherebbero un vero e proprio numero 9, poiché rimarrà, in quel ruolo, Zlatan Ibrahimovic, piuttosto un profilo in grado di ricoprire un ruolo diverso rispetto quello che avrà lo svedese.

Il Diavolo, oltre a Gerard Deulofeu, classe 1994, esterno offensivo spagnolo del Watford, seguirebbe con interesse Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Fiorentina che può giocare tanto da prima quanto da seconda punta.

Vlahovic, che non ha mai negato di avere in Ibrahimovic un suo idolo e modello, in questa stagione, con la maglia viola, ha finora segnato 8 gol in 33 gare. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI IBRA CON IL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓