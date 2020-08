Calciomercato Milan – Ritorno Deulofeu: ecco cosa filtra dal club

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile ritorno di Gerard Deulofeu al Milan. Lo spagnolo sarebbe contento di vestire nuovamente la maglia rossonera, ma la sensazione è che il ritorno sia complicato.

Il motivo? Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Al Milan non sembra scaldare molto l’idea dell’ingaggio di Deulofeu, anche se è un nome che comunque va tenuto in considerazione nel caso in cui non arrivassero determinati obiettivi.

