Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco le cifre del contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, sempre più vicino a vestire ancora la maglia del Milan nella stagione 2020-2021.

L’attaccante svedese, infatti, si sente in grado di trascinare ancora il Milan verso i più alti traguardi e ha visto di buon grado il fatto che Stefano Pioli, tecnico rossonero, confermato per grande soddisfazione del nativo di Malmö, abbia alzato l’asticella della competitività del Milan per l’annata che verrà.

La prossima settimana Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, incontrerà i dirigenti rossoneri per discutere del rinnovo del contratto di Zlatan: la prima proposta del Milan, secondo ‘Sport Mediaset‘, sarà di 5 milioni di euro netti per la stagione 2020-2021 con bonus legati alla qualificazione in Champions League ed alla conquista dello Scudetto.

Se maturati, tali bonus, addirittura, porterebbero Ibrahimovic a toccare i 7 milioni di euro netti di ingaggio. Tutto lascia pensare, dunque, che possa esserci a breve la tanto sospirata fumata bianca. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

