Calciomercato Milan – Vice Ibra: Paloschi idea ‘last minute’ del Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan si gode Lorenzo Colombo e, al momento, non considera la ricerca sul mercato di un vice di Zlatan Ibrahimovic una priorità.

Milan, arriva Paloschi come vice Ibra?

Secondo quanto riferito, però, da ‘SerieBNews.com‘, il Milan potrebbe fare un pensierino ad Alberto Paloschi, classe 1990, attaccante di proprietà della Spal, rientrato a Ferrara dopo l’infruttuoso prestito al Cagliari durante lo scorso mese di gennaio.

Paloschi tornerebbe utile per le liste in Italia e in Europa

Paloschi, infatti, è cresciuto nel settore giovanile del Milan e, pertanto, tornerebbe un calciatore utile alla formazione di Stefano Pioli anche e soprattutto in vista delle composizioni delle liste per la Serie A e per l’Europa League, dove sono richiesti un certo numero di calciatori cresciuti nel vivaio del club stesso.

Paloschi, il debutto in Serie A con gol nel Milan

Come si ricorderà, Paloschi aveva debuttato in Serie A con i rossoneri il 10 febbraio 2008, a San Siro, in occasione di Milan-Siena. Su assist di Clarence Seedorf, impiegò appena 18 secondi di gioco per andare in gol. Ora, potrebbe concretizzarsi il suo ritorno al Milan. Soltanto, però, nel caso in cui i rossoneri non avessero chiuso per alternative di livello e solamente nelle fasi finali del mercato.

Ecco quanto costerebbe Paloschi al Diavolo

Paloschi, nel bilancio della Spal, pesa circa un milione di euro. Il Milan, eventualmente, potrebbe prenderlo con un indennizzo minimo oppure inserendo un giovane nell’operazione. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>