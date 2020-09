Calciomercato Milan – Vice Donnarumma: in lizza Consigli e Sportiello

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato della situazione, in casa Milan, per quanto concerne il ruolo del secondo portiere per questa stagione.

Vice Gigio, priorità a Begović ma …

Ceduto Pepe Reina alla Lazio, infatti, ai rossoneri servirà acquistare in questa sessione di calciomercato un vice di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. In lizza, oltre ad Asmir Begović, già in rossonero dallo scorso mese di gennaio ma rientrato per fine prestito al Bournemouth, ci sarebbero due estremi difensori italiani.

Consigli o Sportiello per la porta del Milan

Il primo è Andrea Consigli, classe 1987, di proprietà del Sassuolo. Il secondo è Marco Sportiello, classe 1992, di proprietà dell’Atalanta. Con Pierluigi Gollini, però, fuori fino ad ottobre, è difficile che Sportiello possa lasciare Bergamo in questa sessione di calciomercato senza un nuovo arrivo tra i pali della ‘Dea‘.

ECCO UN’ALTRA PISTA PER LA PORTA DEL MILAN: FACCIAMO UN SALTO IN SPAGNA >>>