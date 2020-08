Calciomercato Milan – Via sia Ricardo Rodríguez sia Laxalt

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha spiegato come, alle spalle dell’intoccabile ed incedibile Theo Hernández, ci siano ben due terzini sinistri del Milan destinati a cambiare aria in questa sessione di calciomercato.

Il primo è Diego Laxalt, uruguaiano che, rientrato a gennaio dal prestito al Torino, ha giocato davvero poco (appena 187′). Ha qualche corteggiatrice, andrà via con determinate garanzie di impiego. Medesima sorte per Ricardo Rodriguez, svizzero rientrato dal prestito al PSV Eindhoven.

L’ex Wolfsburg aveva accettato di andare via dal Milan, a gennaio, perché chiuso dal francese: il ragionamento, adesso, è lo stesso. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 ed i rossoneri proveranno a venderlo al miglior offerente, cercando di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

