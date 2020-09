Calciomercato Milan – Via Krunic, Maldini ha scelto il sostituto / News

Ultime notizie Calciomercato Milan: se parte Krunic ecco chi arriva

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’obiettivo del Milan è chiaro: rinforzare in primis la difesa e il centrocampo. Poi, eventualmente, in caso di cessione di Paquetà prendere un esterno in grado di giocare da entrambe le parti o un vice Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda la mediana, la speranza è arrivare a giocatori di primo livello come Tiemoue Bakayoko, per il quale la trattativa però sembra essere in un punto morto. Le alternative sono troppo costose e dunque si potrebbe puntare a giovani con un futuro radioso davanti, ma che costino molto meno. Prima, anche qui, però bisogna cedere. In partenza c’è sempre Rade Krunic, che ha diverse offerte, soprattutto da Torino e Friburgo. I rossoneri lo valutano almeno 6,5 milioni, cifra che consentirebbe di fare una leggerissima plusvalenza. Dopodiché Paolo Maldini avrebbe già individuato chi andare a prendere. Si tratta di Toma Basic, croato classe 1996 del Bordeaux. Il costo è molto più basso: 4,8 milioni. Si tratterebbe di un profilo low cost, giovane ma non troppo e con grande prospettiva futura, oltre che dalla buona resa immediata. Ideale per il centrocampo a due, è abituato a giocare sia in una linea a due che a tre. Stefano Pioli lo apprezza ugualmente, esattamente come tutta la dirigenza rossonera. Su Basic ci sono anche diversi altri club europei. Questo potrebbe ovviamente portare a un aumento di prezzo. Dipenderà anche da quanto il Milan riuscirà ad anticipare i tempi: nel breve sarà facile aggiudicarselo senza troppe difficoltà. Il giocatore, comunque, gradirebbe la destinazione. Di certo un passo indietro rispetto ai nomi accostati finora, ma che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

PER LE PAROLE DI TATARUSANU IN CONFERENZA LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>