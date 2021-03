Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Un’alternativa è Musso | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Juan Musso, classe 1994, portiere dell'Udinese, tra i papabili sostituti del numero 99

Daniele Triolo

Qualora il Milan non dovesse trovare l'accordo con l'agente Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, in scadenza il prossimo 30 giugno, le parti potrebbero andare verso una dolorosa separazione. A quel punto, Donnarumma si libererebbe a parametro zero ed il Diavolo dovrebbe cercare un nuovo portiere sul mercato.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola una delle alternative studiate dal club di Via Aldo Rossi, nel caso di addio a Donnarumma, è rappresentata da Juan Musso. Classe 1994, portiere dell'Udinese, Musso si è notevolmente distinto in Friuli nelle ultime tre stagioni. Contratto in scadenza con il club della famiglia Pozzo il 30 giugno 2023, l'estremo difensore argentino (che piace anche a Inter e Roma) percepisce appena 800mila euro netti a stagione.

Non sarebbe, dunque, l'ingaggio il problema per il Milan del fondo Elliott Management Corporation in questo caso, bensì il prezzo del cartellino. L'Udinese, infatti, secondo la 'rosea' non si aspetterebbe di incassare meno di 30 milioni di euro dalla cessione del suo portiere. Il Milan può prendere un difensore 'low cost' dal Manchester United >>>