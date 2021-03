GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la questione del rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, portiere del Milan. L'agente Mino Raiola tace sul rinnovo e, pertanto, il calciatore potrebbe essere in uscita. Il Milan, come 'Piano B', punta uno tra Pierluigi Gollini, Juan Musso e Mike Maignan.