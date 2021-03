Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Aleggia il nome di Areola | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alphonse Areola, classe 1993, portiere del Fulham, tra i papabili sostituti del numero 99

Qualora il Milan non dovesse trovare l'accordo con l'agente Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , in scadenza il prossimo 30 giugno , le parti potrebbero andare verso una dolorosa separazione. A quel punto, Donnarumma si libererebbe a parametro zero ed il Diavolo dovrebbe cercare un nuovo portiere sul mercato.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola sarebbe tornato ad aleggiare in questi ultimi giorni anche il nome di Alphonse Areola nel caso di addio a Donnarumma. Classe 1993, Areola è di proprietà del PSG. Ma, in questa stagione, è in prestito al Fulham in Premier League dopo aver fatto il secondo al Real Madrid nel 2019-2020. Anche l'estremo difensore francese di origine filippina è assistito da Raiola.