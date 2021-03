CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i tanti, possibili cambi di allenatore in vista della prossima stagione. Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina potrebbero cambiare conduzione tecnica. A proposito dei viola: ieri si è dimesso Cesare Prandelli , la squadra viene nuovamente affidata a Giuseppe Iachini .

Via alle gare di qualificazione per i Mondiali 2022 in Qatar: il Portogallo di Cristiano Ronaldo giocherà, contro l'Azerbaijan, all'Allianz Stadium di Torino. CR7, pertanto, giocherà 'in casa' anche oggi. Domani, invece, toccherà all'Italia di Roberto Mancini sfidare l'Irlanda del Nord: prima assoluta per l'italo-brasiliano Rafael Tolói.