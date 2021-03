Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (24/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la questione del rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, portiere del Milan. L'agente Mino Raiola tace sul rinnovo e, pertanto, il calciatore potrebbe essere in uscita. Il Milan, come 'Piano B', punta uno tra Pierluigi Gollini, Juan Musso e Mike Maignan. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva con Christian Vieri, che parla del campionato di Serie A a 360° mentre, nel riquadro verticale, c'è spazio per le dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina. Mentre Antonio Conte, infine, guida l'Inter sempre di più verso il titolo c'è chi, in Spagna, dicono che il Real Madrid voglia riprendere Cristiano Ronaldo dalla Juventus.