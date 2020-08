Calciomercato Milan – Via Begovic; futuro incerto per Reina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, per quanto riguarda la situazione dei portieri, al netto della permanenza, con rinnovo di contratto, di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Non verrà trattenuto Asmir Begovic, classe 1987, estremo difensore bosniaco che era giunto al Milan in prestito secco dagli inglesi del Bournemouth; l’ex Chelsea e Stoke City farà ritorno alle ‘Cherries‘, retrocesse in Championship al termine della stagione.

Rientrerà, invece, dal prestito secco all’Aston Villa l’esperto Pepe Reina, classe 1982, portiere spagnolo protagonista della salvezza dei ‘Villans‘ in Premier League. Per Reina, ex Napoli, il futuro è ancora incerto e le opzioni sul piatto, per il prosieguo della sua carriera, in sostanza sono due.

O resta per fare il vice di Donnarumma (ipotesi che, però, Reina non gradirebbe, vista la sua voglia di giocare titolare), oppure dirà addio al Milan; in tal caso, Milan e Reina dovranno trovare un accordo per la risoluzione del contratto con buonuscita per il calciatore iberico. IL MILAN PENSA AD UN RINFORZO DI QUALITÀ IN MEZZO AL CAMPO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓