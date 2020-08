Calciomercato Milan – Ieri vertice in sede: ecco di cosa si è parlato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ieri, a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero, si è svolto un importante vertice tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara.

Si è trattato di un summit per fare il punto sulla sessione di calciomercato che attende il Milan, in cui sono stati analizzati obiettivi, strategie da seguire (con o senza Zlatan Ibrahimović in squadra fa tutta la differenza del mondo …), con un particolare occhio di riguardo al capitolo delle cessioni.

È stato fatto, per l’occasione, anche un punto sul rinnovo di contratto di Ibrahimović: la sensazione è che entrambe le parti vogliano giungere ad un accordo per continuare insieme anche nella stagione 2020-2021, ma la situazione di ‘stallo’, in qualche modo, andrà rotta, o da una parte o dall’altra.

C’è ancora distanza, infatti, tra la richiesta del calciatore svedese (7,5 milioni di euro netti) e la proposta del Milan (6 milioni di euro, bonus inclusi): si dovrà trovare la maniera di colmarla. MINO RAIOLA PUÒ GIOCARSI UNA CARTA IMPORTANTE PER IL RINNOVO DI IBRA >>>