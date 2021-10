Calciomercato Milan – Piace Verschaeren: colpo in stile Saelemaekers?

Yari Verschaeren è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'anno prossimo. Giovane trequartista, è sul taccuino dei dirigenti rossoneri

Daniele Triolo

Non soltanto Noa Lang del Bruges come obiettivo di calciomercato del Milan in Belgio. Anche Yari Verschaeren, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, piace, infatti, al club di Via Aldo Rossi. Classe 2001, con Verschaeren il Milan potrebbe mettere a segno un colpo molto simile a quello che, nel gennaio 2020, vide arrivare in rossonero un semi-sconosciuto come Alexis Saelemaekers.

Il quale, nel giro di qualche mese, è diventato un titolare inamovibile della formazione di mister Stefano Pioli. Così come l'attuale numero 56 del Milan, anche Verschaeren arriverebbe dall'Anderlecht, club in cui il giovanissimo trequartista (in grado di giocare anche come esterno destro d'attacco, n.d.r.) è cresciuto e si è imposto all'attenzione degli addetti ai lavori. Finendo, dunque, anche sul taccuino dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara.

Maglia numero 51 sulle spalle, Verschaeren, in questa stagione, ha finora segnato 4 gol e fornito 3 assist in 13 gare tra Jupiler Pro League belga e qualificazioni alla UEFA Conference League. Per il Diavolo, dunque, si tratterebbe di un colpo di prospettiva ma capace, sin da subito, di potersi ritagliare uno spazio importante nella rosa rossonera. L'operazione belga avrà successo? Ai posteri l'ardua sentenza.