Calciomercato Milan – Attacco, occhi su Noa Lang del Bruges: il punto

Noa Lang, classe 1999, attaccante esterno del Bruges, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Le ultime notizie

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivelato l'interesse per Noa Lang, classe 1999, attaccante esterno olandese di proprietà dei belgi del Bruges. In queste ore, infatti, si è parlato di contatti tra l'entourage del talento nerazzurro ed i dirigenti del club di Via Aldo Rossi.

Noa Lang, che vanta anche estimatori in Premier League (su tutti l'Arsenal), è un calciatore molto versatile: potrebbe ricoprire, infatti, tutte le posizioni nel tridente di trequartisti del 4-2-3-1 che mister Stefano Pioli adotta per il suo Milan. Alla sua seconda stagione in Belgio, si è già fatto notare in Champions League nelle sfide contro RB Lipsia e PSG. In Champions, Noa Lang vi ha giocato, oltre che con il Bruges, anche con l'Ajax.

Un profilo, dunque, da Milan. Il quale potrebbe affondare il colpo in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo la 'rosea', però, per Noa Lang si parla già di una valutazione da big: almeno 40 milioni di euro per strapparlo alla compagine della Jupiler Pro League belga. Riuscirà, il Diavolo, a trovare il bandolo della matassa e ad arricchire la sua rosa con questo talento? Milan, trovato l'erede di Ibra e Giroud in attacco: le ultime news >>>